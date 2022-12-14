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Haberler Galeri ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu... CANLI İZLE!

ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu... CANLI İZLE!

TOKİ Çorum kura sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinde 4. etap heyecanı başladı. 14-15 Aralık tarihlerinde çekilecek olan Çorum ilinde toplam 13 ilçede sosyal konut yapılacak. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Çorum isim listesi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:53
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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ Sosyal Konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Mart 2023'e kadar tüm illerin kura çekilişlerinin yapılması planlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde vatandaşlar ev sahibi olmayı bekliyor. Peki Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu, Alaca, Bayat, İskilip nihai isim listesi nasıl öğrenilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ SAMSUN CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişlerini mevcut youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor.

TOKİ ÇORUM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Çorum kura çekimi 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ ÇORUM HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

ALACA 200

BAYAT 100

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

DODURGA 3. ETAP 72

İSKİLİP 204

KARGI 3. ETAP 120