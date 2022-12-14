ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu... CANLI İZLE!

TOKİ Sosyal Konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Mart 2023'e kadar tüm illerin kura çekilişlerinin yapılması planlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde vatandaşlar ev sahibi olmayı bekliyor. Peki Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu, Alaca, Bayat, İskilip nihai isim listesi nasıl öğrenilir?