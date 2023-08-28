Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Vatandaşlara yönelik yapılan sosyal destek ödemeleri arasında öne çıkanlardan biri çocuk desteği. SED desteği, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle 1, 2, 3, 4 ve daha fazla çocuğu olan aileler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, her ay düzenli olarak para alacak. İşte, SED desteği hakkında detaylar...