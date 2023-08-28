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Haberler Galeri Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak ödeme alabiliyor. Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor. Peki, çocuk desteği kimlere veriliyor, başvuru nasıl yapılır? işte, SED ödemeleri hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 08:34
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Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Vatandaşlara yönelik yapılan sosyal destek ödemeleri arasında öne çıkanlardan biri çocuk desteği. SED desteği, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle 1, 2, 3, 4 ve daha fazla çocuğu olan aileler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak, her ay düzenli olarak para alacak. İşte, SED desteği hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

ÇOCUKLU AİLELERE MÜJDE

İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinden bir tanesi olan çocuk desteği paraları da Temmuz zammıyla birlikte artacak.

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Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artış, refah payıyla daha da büyüyecek.

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Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir.

Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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Çocuklu ailelere yardım müjdesi! 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIMI e-DEVLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN