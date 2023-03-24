Çocuklu ailelere can suyu olacak! 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda yeni destek ödemesi eklendi. "Çocuk Destek Bileşeni" adındaki yeni sosyal yardım ödemesine çocuklu aileler başvurular yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin maddi anlamda desteklenmesi için düzenlenen sosyal yardımları düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırıyor. Hal böyle olunca,"Çocuk yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Çocuk desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı(Çocuk Destek Bileşeni) ne kadar? sorularının cevapları!