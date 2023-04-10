Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den çekebiliyor

Çocuklu ailelere para yardımı! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den nakit çekebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti yeniden güncellenerek artırıldı. Bu yardımlardan birisi de çoklu doğum yardımı parası. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Peki, çoklu doğum yardımı nasıl alınır, kaç TL? İşte başvuru hakkında detaylar...