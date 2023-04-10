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Haberler Galeri Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den çekebiliyor

Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den çekebiliyor

Çocuklu ailelere para yardımı! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL'yi PTT'den nakit çekebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları devam ediyor. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti yeniden güncellenerek artırıldı. Bu yardımlardan birisi de çoklu doğum yardımı parası. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Peki, çoklu doğum yardımı nasıl alınır, kaç TL? İşte başvuru hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:29
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Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL’yi PTT’den çekebiliyor

"Çoklu doğum yardımı nasıl alınır?" sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Aile bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte artırıldı. Devlet tarafından sağlanan birçok destek bulunuyor,bunlardan birisi de çocuklu ailelere yapılan destek ödemeleri. 0-2 yaş çocuğunu olan anne babalara 24 ay boyunca para yardımı sağlanıyor. Formu eksiksiz dolduran ödemeyi PTT'den çekebiliyor. İşte, söz konusu yardım hakkında tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL’yi PTT’den çekebiliyor

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Çoğu doğum yardımı, çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların olduğu ve muhtaç olarak tespit edilen hanelerdeki 0-24 ay arası çocuklarının ihtiyaçları için geliştirimiş bir yardımdır. Çoklu doğum yardımı şartları yerine getirildiğinde ve istenen resmî belgeler ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığında ailelerin çoklu doğum yardımından yararlanma hakları doğar.

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Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL’yi PTT’den çekebiliyor

Bu hak doğrultusunda kendilerine yapılan ödemeler PTT aracılığı ile kişiler tarafından teslim edilebilir. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmalıdır.

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Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL’yi PTT’den çekebiliyor

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Çoklu doğum yardımı adı verilen bu program dâhilinde muhtaç ailelerin 0-24 ay arası olan çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir.

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Çocuk başına para yardımı! 0-2 yaş çocuğu olan aileler başvursun! Formu eksiksiz dolduran 2.400 TL’yi PTT’den çekebiliyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.