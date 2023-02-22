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Haberler Galeri Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar kapsamında çocuklu ailelere destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çocuk Destek Bileşeni ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 milyon aileyi desteklemeyi hedefleyen paket kapsamında çocuk sayısına göre ödenen rakam değişiyor. Peki çocuk ödeneği kimlere verilir? Çocuk desteği başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 21:51
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Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar kapsamında çocuklu ailelere destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çocuk Destek Bileşeni ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 milyon aileyi desteklemeyi hedefleyen paket kapsamında çocuk sayısına göre ödenen rakam değişiyor. Peki çocuk ödeneği kimlere verilir? Çocuk desteği başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek.

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Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

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Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

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Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

ÇOCUK DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL