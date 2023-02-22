Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlar kapsamında çocuklu ailelere destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Çocuk Destek Bileşeni ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 milyon aileyi desteklemeyi hedefleyen paket kapsamında çocuk sayısına göre ödenen rakam değişiyor. Peki çocuk ödeneği kimlere verilir? Çocuk desteği başvuru şartları neler?