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Haberler Galeri CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

CarrefourSA 16 Kasım indirim kataloğu yayınladı! Beyaz eşyadan kasap ürünlerine, kahvaltılıktan gıda ürünlerine, manav reyonundan fırına kadar yüzlerce ürün indirimli fiyat etiketi ile satışa hazır hale getirildi. İşe CarrefourSA Kasım kataloğu…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 19:57
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CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

CarrefourSA 16 Kasım indirimlerini açıkladı! Yeni Katalogda mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, beyaz eşyadan kasap ürünlerine, kahvaltılıktan gıda ürünlerine, manav reyonundan fırına kadar yüzlerce ürünler büyük indirim kampanyası düzenlendi. 22 Kasım 2023 tarihine kadar satışa sunulacak ürünler market raflarındaki yerini şimdiden almaya başladı. İşte CarrefourSa 16 Kasım afişi…

CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

Phılıps Airfryer 2,699 TL

Arzum Okka 1.149 TL

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CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

Phılıps Ütü 1.399 TL

Phılıps Traş Makinesi 879 TL

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CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

Xiaomi Readmi Band 2 749 TL

SEG Bulaşık Makinesi 6,999 TL

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CARREFOURSA 16 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…

Dana Kıyma 299 TL

Dana Döş 307 TL