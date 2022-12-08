Bugün EYT'de yaş şartı açıklanacak mı? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bakan Bilgin saat kaçta açıklama yapacak?

EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusunun cevabı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 06 Aralık tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. EYT'de kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bakan Bilgin konuya ilişkin soruları yanıtladı. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi? EYT'de son durum ne?