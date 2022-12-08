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Haberler Galeri Bugün EYT'de yaş şartı açıklanacak mı? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bakan Bilgin saat kaçta açıklama yapacak?

Bugün EYT'de yaş şartı açıklanacak mı? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı geldi mi? Bakan Bilgin saat kaçta açıklama yapacak?

EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusunun cevabı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 06 Aralık tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. EYT'de kadınlar için 48, erkekler için de 50 yaş sınırının gelmesi gündemdeydi. Bakan Bilgin konuya ilişkin soruları yanıtladı. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi? EYT'de son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:12
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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT’de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?

EYT'de çok konuşulan kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından "Bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de son durum ne? Konuya ilişşkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT’de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?

Sona yaklaşılan EYT düzenlemesinde yaş şartının yer alıp almayacağı tartışılıyor. Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT’de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?

TBMM GENEL KURULU BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ 2022

Bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. Meclis bütçe görüşmeleri, 12 gün kesintisiz mesai ile devam edecek. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar sürecek.

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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT’de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?

BUGÜN EYT YAŞ ŞARTI BELLİ OLACAK MI?

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek. Bakan Bilgin'in akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

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EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT’de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?

SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.