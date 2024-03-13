Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Mart ayına özel personel alım ilanları duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere toplamda 72.349 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntılar paylaşılırken en az ilkokul mezunu adaylar ilanlara başvuruda bulunacak. Ayrıca bazı kurumlar boş kadroları için KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR mart ayı personel alım ilanları…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADROLARI BELLİ OLDU!