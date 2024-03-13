HaberlerGaleriBu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…
Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…
İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 72.349 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği ilanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR personel ve işçi alım ilanları
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:55Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:55