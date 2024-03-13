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Haberler Galeri Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 72.349 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği ilanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR personel ve işçi alım ilanları

Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:55
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Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Mart ayına özel personel alım ilanları duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirilmek üzere toplamda 72.349 personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntılar paylaşılırken en az ilkokul mezunu adaylar ilanlara başvuruda bulunacak. Ayrıca bazı kurumlar boş kadroları için KPSS puan şartı aramazken bazı kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR mart ayı personel alım ilanları…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADROLARI BELLİ OLDU!

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Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Servis Elemanı (Garson) 2180

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Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 768

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Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Ambar/Depo Görevlisi 1579

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Bu yıl işsiz kalmayacak! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

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