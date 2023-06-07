07 Haziran 2023, Çarşamba
BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi. 9 Haziran itibarıyla raflar sil baştan yeniden düzenlenecek. İndirimli ürünler listesinde yok yok. Oto bakım ürünleri, smart drone, 65 inç android televizyon, boy boy valiz seçenekleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:01
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