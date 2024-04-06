BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

BİM'in 6 Nisan'da başlayan aktüel ürünler kampanyası, birçok ilgi çekici ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Bu kapsamda LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL'ye, APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL'ye, RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL'ye, Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL'ye, Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL'ye, Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL'ye, Heifer Mini Blender Set 999 TL'ye, Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL'ye ve Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı seti ise 129 TL'ye satılıyor. Bu fırsatlar 12 Nisan 2024 tarihine kadar BİM mağazalarında geçerli olacak. İşte BİM haftanın indirim listesi…

BİM 6 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU