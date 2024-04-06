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Haberler Galeri BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

BİM, 6 Nisan'da yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor! Bu haftanın indirim kampanyası kapsamında, APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet, LG 55" 4K Smart Nanocell TV, RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Fakir Halı Yıkama Makinesi, SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti ve Blaupunkt Tost Makinesi, Kumtel Barbekü gibi ürünler çok uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte BİM indirim afişi…

Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:47
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BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

BİM'in 6 Nisan'da başlayan aktüel ürünler kampanyası, birçok ilgi çekici ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Bu kapsamda LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL'ye, APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL'ye, RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL'ye, Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL'ye, Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL'ye, Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL'ye, Heifer Mini Blender Set 999 TL'ye, Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL'ye ve Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı seti ise 129 TL'ye satılıyor. Bu fırsatlar 12 Nisan 2024 tarihine kadar BİM mağazalarında geçerli olacak. İşte BİM haftanın indirim listesi…

BİM 6 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL

APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

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BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

RKS RSIII PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.999 TL

Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

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BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL

Heifer Mini Blender Set 999 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

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BİM 6 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bu hafta 750 TL’te tekerlekli barbekü geliyor!

Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229 TL