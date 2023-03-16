BİM 17 MART AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ | Robot süpürge, airfryer şenliği! İndirim fırsatında neler var? Ramazan özel ürünleri güncel kataloğunda

BİM aktüel ürünleri 17 Mart Cuma itibarıyla tezgahtaki yerlerini alacak. Her hafta belirli günlerde zincir marketler birbirinden farklı ürünleri fırsat olarak uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Sürekli değişen ürünler sayılı geliyor, yetişen alıyor. Bu hafta hem Razaman fırsatları hem de evlerin vazgeçilmezi haline gelen süpürge, airfryer ürünleri dikkatleri çekiyor. Peki BİM'de bu hafta neler var?