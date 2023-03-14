14 Mart 2023, Salı
BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı
TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi, arama motorlarında hız kazandı. Başvuruda bulunanlar, sonuçların açıklanıp, açıklanmadığını sorguluyor. İzmir'de belirlenen ilçelere 12.400 konut inşa edilecek. 14 Mart İzmir TOKİ kura çekilişi son günü gerçekleşecek. TOKİ kuraları ardından 1571 konut hak sahibini bulacak. İşte, İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:41
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