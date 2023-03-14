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Haberler Galeri BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi, arama motorlarında hız kazandı. Başvuruda bulunanlar, sonuçların açıklanıp, açıklanmadığını sorguluyor. İzmir'de belirlenen ilçelere 12.400 konut inşa edilecek. 14 Mart İzmir TOKİ kura çekilişi son günü gerçekleşecek. TOKİ kuraları ardından 1571 konut hak sahibini bulacak. İşte, İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:41
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BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İzmir ile devam ediyor. 8 Mart'ta başlayan TOKİ İzmir kura çekilişi 14 Mart tarihinde son buldu. TOKİ İzmir kura çekilişi 14 Mart'ta Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için gerçekleştirildi. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, İzmir TOKİ kura sonucu sorgulama ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İzmir TOKİ kura çekilişi 14 Mart ile Bergama 1000, Karaburun 100, Kiraz 271, Kınık 200 konut noter huzurunda hak sahibini bulacak. Kuralar saat 10:00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (İSİM LİSTESİ) SORGULAMA

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlar ve isim listesi için sorgulama yapılabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

TOKİ İZMİR KONUTLARI NEREDE?

2023 TOKİ İzmir kura çekilişi 8 Mart saat 10.00'da başladı ve 14 Mart Salı günü sona erecek. İşte İzmir TOKİ evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

MERKEZ: 3479

MENEMEN: 1500

GÜZELBAHÇE: 750

URLA: 300

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BERGAMA TOKİ SONUÇLARI | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı

SELÇUK: 300

TORBALI: 1000

SEFERİHİSAR: 500