BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

Belediye işçilerine kadro ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro ile ilgili gelişmelere merak saldı. 2023 yılıyla birlikte taşeron işçiye kadro var mı, gelecek mi araştırılan konular arasında. Peki belediye işçilerine kadro 2023 son durum ne? Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı?