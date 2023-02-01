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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

Belediye işçilerine kadro ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro ile ilgili gelişmelere merak saldı. 2023 yılıyla birlikte taşeron işçiye kadro var mı, gelecek mi araştırılan konular arasında. Peki belediye işçilerine kadro 2023 son durum ne? Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 18:26
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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! İl ve ilçe çalışanları... 4a, 4b... Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

2023 ilk aylarında sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesi belediye işçilerine kadro düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri gündeme taşıdı. Belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin gözü kadro ile ilgili detaylara çevrildi. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için 3+1 modeli uygulanacak. Peki Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! İl ve ilçe çalışanları... 4a, 4b... Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! İl ve ilçe çalışanları... 4a, 4b... Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KADRO YOLU

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu.

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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! İl ve ilçe çalışanları... 4a, 4b... Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak. Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek.

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BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek? 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! İl ve ilçe çalışanları... 4a, 4b... Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.