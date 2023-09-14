BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! Kimler başvurabilir?

Türkiye genelinde ilkokul mezunu adaylar için 132 bekçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edilmeye başlandı. İŞKUR, iş arayanlar için sunduğu 138.048 açık iş ilanı ile güvenilir bir kariyer kapısı olarak öne çıkıyor. Bekçi pozisyonu, bu ilanlar arasında özellikle yoğun ilgi görmekte. İşte başvuru yolu ve şartları...