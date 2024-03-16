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Haberler Galeri Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Türkiye'deki bankalar, müşterilerine özel düzenledikleri kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyacak müşterilere sunulan cazip promosyon teklifleri, kamu ve özel sektör bankaları arasında rekabeti kızıştırıyor. İşte Mart ayında sona erecek olan kampanyalardan bazı dikkat çekici örnekler:

Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:57
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Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Mart ayında bankaların sunduğu promosyon tekliflerinden faydalanmak isteyen emeklilerin acele etmesi gerekiyor. Yüksek promosyonlar ve ek ödemelerle emeklilere yönelik bu kampanyalar, emekli maaşlarını daha verimli kullanma fırsatı sunuyor.

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Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ING Bank'tan Rekor Promosyon Teklifi

SGK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lulara yönelik "Maaşını ING'ye Taşı!" kampanyasıyla ING Bank, piyasada ses getiren bir teklife imza atıyor. Toplamda 15.000 TL'ye varan promosyon sunan bu kampanya, emeklilerin yüzünü güldüren bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

İş Bankası'ndan Emeklilere Özel Promosyonlar

İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik "Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!" kampanyasıyla piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor. Emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon teklifiyle, bankanın emekli müşterilere olan ilgisi dikkat çekiyor.

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Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Akbank'tan Nakit ve Chip-Para Promosyonu

Akbank, maaşını bankaya taşıyacak müşterilere "Maaşını Akbank'a Taşı!" kampanyası kapsamında 10.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para ödülü sunuyor. Toplamda 12.500 TL'ye varan ödül ile Akbank, promosyon yarışında iddialı bir konumda.

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Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Yapı Kredi'den Emeklilere Özel Avantajlar

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla başlattığı kampanyada, emekli müşterilerine 9.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Banka, bu kampanyasıyla emeklilerin banka tercihlerinde önemli bir alternatif oluşturuyor.