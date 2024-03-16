Bayram öncesi ilaç gibi geldi: Tek şartla maaşa ek 15.000 TL hesabınıza ödenecek

Türkiye'deki bankalar, müşterilerine özel düzenledikleri kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyacak müşterilere sunulan cazip promosyon teklifleri, kamu ve özel sektör bankaları arasında rekabeti kızıştırıyor. İşte Mart ayında sona erecek olan kampanyalardan bazı dikkat çekici örnekler: