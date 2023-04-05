BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

"Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emekliler bayram öncesinde ikramiyenin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi! Ödeme tarihleri belli oldu. Peki, 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, Bakan Bilgin'in emekli ikramiyesi için verdiği tarihler...