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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

"Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emekliler bayram öncesinde ikramiyenin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi! Ödeme tarihleri belli oldu. Peki, 2023 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, Bakan Bilgin'in emekli ikramiyesi için verdiği tarihler...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:37
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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Son dakika emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Ramazan ayının sonlarına doğru yatırılacak emekli ikramiye ücreti 2023 geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Milyonlarca emekli "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merak edilen tarihleri açıkladı.Peki, 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte, son dakika gelişmeler...

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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023! Son dakika AÇIKLANDI! Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.