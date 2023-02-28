Başvuru tarihleri... SSK-BAĞ-KUR’a 3600-5400 günle KISMİ emeklilik yolu! EYT için KRİTİK 5 FORMÜL!
EYT bugün TBMM'de görüşülecek. Kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Milyonlarca EYT'li son durumun ne olduğunu ve yasada değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Ayrıca değişiklik talep edilen 5 konuda kararın ne olacağı ise araştırılıyor. Peki EYT için gerekli şartlar neler? EYT ilk maaşını ne zaman alacak? İşte EYT başvuru takvimi...
Giriş Tarihi: 28.02.2023
11:41 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
11:51
EYT'de son durum ne sorusu sıklıkla araştırılıyor. Bugün TBMM Genel Kurulu'nun gündem maddelerinin arasında yer alan EYT deprem nedeniyle ertelenmişti. SSK ve BAĞ-KUR'lular yasaya göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişli olup prim gün sayısını tamamladıkları koşulda emekli olabilecekler. Gün ve prim tutturamayanlar için ise EYT kapısını aralayacak borçlanma gibi yöntemler bulunuyor. Peki EYT'de son durum ne? EYT prim gün şartı nedir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'tan itibaren devam edecek. Genel Kurul'un ilk gündem maddelerinden biri de EYT düzenlemesi olacak.
EYT gündeminde 5 değişiklik konuşuluyor. Peki EYT'de değişiklik olacak mı? Konuya ilişkin Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...
SALI GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Mİ?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak.
Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.