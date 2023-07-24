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Haberler Galeri Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

Göbek ve basen yağlarından kısa sürede kurtulabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler çeşitli diyet yöntemlerini araştırmaya başladı. Bütün formülleri denemenize rağmen hala kilo veremiyorsanız bu tarifi uygulayın... 2 hafta içerisinde etkisini gösteriyor. İşte, 21 günlük cayır cayır yağ yakan kür...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:40
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Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

Acil kilo vermek isteyenler hemen denesin! 21 günde basen ve göbek yağlarını yok ediyor. Ünlülere hızlı kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu kür tam size göre! İşte, yapılışı...

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Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin.

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Basen ve göbeği tamamen eritmek için günde 1 bardak... 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! İbrahim Saraçoğlu tarifi!

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın.