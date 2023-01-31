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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi sonunda takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler tarafından çok fazla araştırılmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 08:55
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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

Başarı Teşvik Programı son dakika gelişmeleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Takdir- teşekkür alanlara devlet desteği olarak da bilinen konu hakkında detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklamalarının ardından takdir teşekkür alan öğrenciler, başvuru sürecine dair detayları büyük bir heyecanla araştırıyor. İşte, Başarı Teşvik Programı başvurusu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başarı Teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.Bu program hakkında 2023 yılının ilk 6 ayında detaylı bilgiler gelmeye devam edecek.

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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı'nın başarıyı teşvik etmek adına duyurduğu bu ödemelere ikinci dönem başvuruları gelecek hafta başlayacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.

BELGE DURUMU, TEŞVİK VE HİBE SORGULAMA - E-DEVLET

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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sömestr tatili başlarken, ödemelerin en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

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Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet BAŞVURU FORMU! Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek?

DETAYLARI BAKAN YANIK AÇIKLADI!

Bakan Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.