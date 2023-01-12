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Bankalar hazırlıklara BAŞLADI! Emekli PROMOSYONLARINDA 23.000 TL EŞİĞİ! 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EYT yasasının Meclis'e gelmesi beklenirken bir yandan da gözler emekli promosyonlarına çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Bir yandan da 2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Peki 2023 Ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor?