Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi’de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...

Tarım Kredi market indirim kataloğu sıklıkla vatandaş tarafından araştırılıyor. Ayçiçek yağı, sucuk, yumurta, dondurulmuş ürünler gibi pek çok üründe indirim uygulanırken fiyatlar da en dip seviyelere çekiliyor. Yumurta 30.50, ayçiçek yağı 34.90'den satışa sunuluyor. Peki Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünler indirimde. İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu...