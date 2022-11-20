20 Kasım 2022, Pazar
Bakmayan pişman olur! Tarım Kredi'de BÜYÜK HAFTA SONU indirimi! Yumurta 30.50, Ayçiçek yağı 34.90 TL... İşte 20-30 Kasım fiyatı düşen ürünler...
Tarım Kredi Market ürünlerinde indirimler devam ediyor. 20-30 Kasım aralığında fiyatı düşen ürünlerin listesi yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında temel ve ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimler tüm hızıyla sürerken Tarım Kredi Marketlerinde 20-30 Kasım aralığında indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Market en yeni indirim kataloğu...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:53
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