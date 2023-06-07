07 Haziran 2023, Çarşamba
Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
Erken emeklilik fırsatını kaçıranlar gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar sürüyor. 9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik süreçlerinde kademeli geçişin sağlanmasıdır. Çıraklık ve staj sigortası için atılacak adımları yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:49
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