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Haberler Galeri Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

"Bağ-Kur tescil affı gelecek mi?" sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, Meclis'e sunuldu. Düzenlemeyle birlikte tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, KYK kredisi borçları, SGK sigorta primi borçları yapılandırılacak. Aynı zamanda EYT düzenlemesinden yararlanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emeklilik hakkı kazanmak için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 17:03
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Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Meclis'e sunuldu. Düzenleme kapsamında vergi ve prim borçlarından trafik cezalarına kadar geniş bir çerçevede kamuya olan ancak ödenmelerinin yapılandırılması yer alıyor. Vergi borcu yapılandırma paketinin ardından gözler Bağkur tescil affına çevrildi. Peki, "Bağkur tescil affı gelecek mi, ne zaman?" İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKACAK MI?

Geçmiş dönemlerde vergi mükellefi olmuş, meslek odası ya da esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağ- KUR tescil ve kaydı yapılmayan birçok mağdurun olduğu biliniyor. Bağ- KUR tescili yapılmayanlar için de bir yasal düzenlemenin yapılması heyecan ile bekleniyor. Ancak konuya ilişikin net bir açıklama yapılmadı.

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Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

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Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

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Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...

1 Ekim 2008'de yürürlüğe konan sosyal güvenlik reformu ile Bağkur'a kaydını yaptırmayan esnaf ve sanatkarın sigortalılık hak ve yükümlülüğünün 1 Ekim 2008'den başlatılması hüküm altına alındı.