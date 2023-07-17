17 Temmuz 2023, Pazartesi
Az primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülü devreye girdi! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
10 yılda erken emekli olabilirsiniz! Kısmi emeklilik sistemi, son dönemde torba yasa gündemiyle birlikte hız kazandı. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan kişiler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. EYT ile mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen emekli olamayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi hakkında detayları araştırıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. Peki, az primle nasıl emekli olunur? İşte, 3600 kısmi emeklilik şartları...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 19:21
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