HaberlerGaleriAylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...
Aylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...
Şubat ayının bitmesine sayılı günler kala emekli promosyonları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli 3 yıl kalma sözü verdikleri takdirde bankaların maaşlara göre belirledikleri promosyon ödemelerinde tek sefere mahsus yararlanabiliyor. Emekliye can suyu olan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Peki Akbank, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?