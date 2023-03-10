Ayda 4.000 TL hesabınızda! 13 bankadan yeni 32 günlük vadeli mevduat faizi atağı! İşte TL'ye en yüksek faiz veren bankalar!

Elinde nakit bulunduran ve kısa vadeli belirli bir kar elde etmek isteyen vatandaşların tercihi vadeli mevduat hesaplarından yöne oluyor. Yatırım yöntemlerinden biri olan mevduat hesaplarına ilgi özellikle kur korumalı TL mevduat hesaplarından sonra daha da arttı. Peki 32 günlük vadeli mevduat hesabında ne kadar, kaç TL kazanırım?