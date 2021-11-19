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Haberler Galeri Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Bu sene asgari ücretin belirlenmesi konusunda farklı çalışmalar yapılırken DİSK tarafından 2022 asgari ücret talebi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:53
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için çalışmalar sürüyor. İşçiler tarafından 2022 zammı için ciddi artış beklentisi oluştu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından asgari ücret talebi açıklandı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETTE 5.200 TL TALEBİ!

DİSK, 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin en az net 5.200 TL olması talep edildi.

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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI SON GELİŞMELER

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlarken, işçiler tarafından 2022 zammı için ciddi artış beklentisi var.

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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"