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Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Bu sene asgari ücretin belirlenmesi konusunda farklı çalışmalar yapılırken DİSK tarafından 2022 asgari ücret talebi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 5.200 TL olacak mı? İşte son gelişmeler...