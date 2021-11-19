Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"