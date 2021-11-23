Asgari ücrette 5 alternatif çalışma! Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay!

Asgari ücrette 5 alternatif gündemde! 2022 asgari ücrette gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülleri masaya yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, ilk zam görüşmelerinde sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu açıklamaya göre zam pazarlıklarının yıl sonuna kalması beklenmiyor. 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Asgari ücret için belirlenen 5 formüle göre; işçilerin geliri artacak ve maaşlar enflasyona ezdirilmeyecek. İşte; asgari ücrette son gelişmeler!