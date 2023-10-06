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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin zam oranı için önemli olan enflasyon verileri, ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinde de kritik önemde... Enflasyon oranındaki 3 aylık veriler işçi ve işverenin gündemine gelirken, asgari ücretin şimdiden ocak ayında kritik seviyeyi aşması öngörülüyor. Peki ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 06:57
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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların geliri yeni yılla birlikte artacak. Memurların ve emeklilerin zam oranı için enflasyon verileriyle ipuçları gelirken; bir artış da asgari ücretlilere yapılacak. Asgari ücretliler yeni yıla yeni maaşla girecek. Tabii bu artışın etkisi geniş olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

TÜM ÇALIŞANLARA YANSIR
Bu artışla birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Asgari ücretlilerin rapor, tazminat gibi ödemeleri de artarken, işsizlik maaşından İŞKUR ödemelerine kadar pek çok alana da etkisi olacak.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

GÜNDEME ALDILAR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralıkta toplanıyor ve izleyen yılda geçerli olacak yeni ücreti tespit ediyor.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları aralık ayında başlayacak ancak hem işçi hem işveren konfederasyonları konuyu şimdiden gündemine aldı.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş ve TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Aralık ayında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na talepleri araştırıp ve verileri ele alarak katılacak. Aralık ayı içerisinde de yeni ücret tespit edilecek.