Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

TÜM ÇALIŞANLARA YANSIR

Bu artışla birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. Asgari ücretlilerin rapor, tazminat gibi ödemeleri de artarken, işsizlik maaşından İŞKUR ödemelerine kadar pek çok alana da etkisi olacak.