06 Ekim 2023, Cuma
Asgari ücrete enflasyon ayarı! Hesaplamalar başladı! Ocak ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerin zam oranı için önemli olan enflasyon verileri, ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinde de kritik önemde... Enflasyon oranındaki 3 aylık veriler işçi ve işverenin gündemine gelirken, asgari ücretin şimdiden ocak ayında kritik seviyeyi aşması öngörülüyor. Peki ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2023 06:57
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10