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Haberler Galeri Asgari ücrete %30'luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

Asgari ücrete %30'luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 2. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının ne zaman sonuçlanacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken heyecanlandıran açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan gelerek, asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebileceğini ayrıca yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50 olduğunu söyledi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yüzde 30-35'lik maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:37
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Asgari ücrete %30’luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 2. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının ne zaman sonuçlanacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken heyecanlandıran açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan gelerek, asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebileceğini ayrıca yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50 olduğunu söyledi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yüzde 30-35'lik maaş hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete %30’luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı gerçekleşti. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katıldı. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK'in rakam dahil talepleri masaya yatırıldı. Hükümet de Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirdi.

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Asgari ücrete %30’luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete %30’luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

İLK KEZ AÇIKLANDI: "İHTİMALİ YÜZDE 50"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebiliriz, yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50" dedi.

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Asgari ücrete %30’luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

YENİ ASGARİ ÜCRET KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ AÇIKLANACAK

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak.

Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.