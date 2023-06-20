Asgari ücrete %30'luk okkalı zam! Artış için ilk oran geldi, maaş tablosu şekillendi: İlk kez açıklandı yüzde 50

Asgari ücret zammında bekleyiş sürerken komisyon 2. görüşmesini de tamamladı. Zam pazarlığının ne zaman sonuçlanacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken heyecanlandıran açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan gelerek, asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebileceğini ayrıca yarın (bugün) olma ihtimali yüzde 50 olduğunu söyledi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yüzde 30-35'lik maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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