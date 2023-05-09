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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Brüt 13.009 TL hesabı...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Hal böyle olunca, "Asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 16:05
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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: Tarihin en büyük artışı... Brüt 13.009 TL hesabı...

"Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Asgari ücret AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yüzde 264,3 artarken temmuzda yapılacak ara zamla beraber net asgari ücretin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşte, asgari ücret zam oranı detaylar!

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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: Tarihin en büyük artışı... Brüt 13.009 TL hesabı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında asgari ücret konusu başta olmak üzere, gündemin kritik maddelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: Tarihin en büyük artışı... Brüt 13.009 TL hesabı...

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; 'Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor' diyorlar.'

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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: Tarihin en büyük artışı... Brüt 13.009 TL hesabı...

'Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor.'

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Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: Tarihin en büyük artışı... Brüt 13.009 TL hesabı...

'Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.'