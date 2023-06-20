Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için toplantı maratonunu sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından önemli bir mesafe kaydedildiği belirtilen asgari ücret 2023 zammı için masaya rakam gelmediği ifade edilse de dolar üzerinden değil, Türk lirası üzerinden pazarlık yapılması gerektiğinin altı bir kez daha çizildi.

Tespit Komisyonu sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık'ta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.