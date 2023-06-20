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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

Son dakika haberi | Asgari ücrette zam maratonunda sona yaklaşıldı. Son günlerde üst üstte yapılan zam görüşmelerinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geliyor. Görüşme sonrasında milyonlarca çalışana müjdeli haberin açıklanması bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam pazarlığında son gelişmeler neler? Asgari ücret hesabı nasıl yapılacak? İşte asgari ücret zammında flaş gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:25
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için toplantı maratonunu sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından önemli bir mesafe kaydedildiği belirtilen asgari ücret 2023 zammı için masaya rakam gelmediği ifade edilse de dolar üzerinden değil, Türk lirası üzerinden pazarlık yapılması gerektiğinin altı bir kez daha çizildi.

Tespit Komisyonu sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık'ta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bu toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısına geçen Bakan Işıkhan'ın burada Erdoğan'a bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

TÜRK-İŞ: PERŞEMBE OLMADAN NETİCEYE VARACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM
Akşamın ilerleyen saatlerinde ise bir başka kritik gelişme daha yaşandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği bildirildi. Bu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, "Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik" şeklinde açıklamada bulundu.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

3. TOPLANTI BUGÜN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret 2023 zammı için süreç devam ederken bugün yapılacak 3. toplantının ardından rakamın açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrette temmuz zammının sendika temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacağı belirtildi.