20 Haziran 2023, Salı
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında kritik gün! Oran açıklanacak mı?
Son dakika haberi | Asgari ücrette zam maratonunda sona yaklaşıldı. Son günlerde üst üstte yapılan zam görüşmelerinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geliyor. Görüşme sonrasında milyonlarca çalışana müjdeli haberin açıklanması bekleniyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam pazarlığında son gelişmeler neler? Asgari ücret hesabı nasıl yapılacak? İşte asgari ücret zammında flaş gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:25
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21