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Haberler Galeri Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

Yeni emeklilik sistemi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçimlerin ardından çıkarılacak yeni düzenlemeler ile emeklilik sistemi için detaylar netleşmiş olacak. Bazı kesimlere seyyanen artış beklenirken, refah payı düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanlarının da ücretleri artmış olacak. Asgari ücret, emekli, memur, işçi ve EYT'liler başta olmak üzere milyonları ilgilendiren zam tarihleri için detaylar merak ediliyor. İşte, asgari ücret, memur ve EYT'li için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 10:52
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Asgari ücret, memur, işçi ve EYT’li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'liler için yeni düzenlemeler ve zam hesaplamaları hız kazandı. Seçim sonrasında çıkarılacak yeni yasalar ile maaşlarda artış yaşanacak. Kimisi seyyanen artış alırken kimi kesimlere de refah payı ödenecek. Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanlarının da ücretleri artmış olacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret, memur, işçi ve EYT’li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor. Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek.

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Asgari ücret, memur, işçi ve EYT’li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yaklaşık 7-8 milyon memuru ve emekliyi ilgilendiren bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranları belirlenecek. Seçimlerden sonra başlayacak ücret artış maratonuna sırasıyla bakalım…

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Asgari ücret, memur, işçi ve EYT’li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

İLK YASA 7.500 TL İÇİN

Seçimlerden sonra Meclis'e gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi emeklilerin seyyanen artışıyla ilgili olacak. Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.

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Asgari ücret, memur, işçi ve EYT’li için hesaplandı! 8 milyon SSK ve Bağ-Kur’luya zam pusulası! Seyyanen, refah payı artışı...

Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.