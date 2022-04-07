07 Nisan 2022, Perşembe
🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!
Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve indirimlerini yakınlarını takip ediyor. Bütçesine uygun sıfır araç sahibi olmak isteyenler modeller arasında karşılaştırma yaparak, Nisan ayı güncel fiyatlarını öğrenerek satın alım yapmak istiyor. Aylık olarak hem fiyatlar hem de kampanyalar güncelleniyor. Bu markalardan araç almak isteyenler Fiat Egea ve Renault Clio fiyatlarını otomobil firmalarının şubelerine uğramadan önce internet üzerinden tüm bilgilere ulaşabilirler.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:58
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