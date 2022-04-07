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Haberler Galeri 🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

Araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve indirimlerini yakınlarını takip ediyor. Bütçesine uygun sıfır araç sahibi olmak isteyenler modeller arasında karşılaştırma yaparak, Nisan ayı güncel fiyatlarını öğrenerek satın alım yapmak istiyor. Aylık olarak hem fiyatlar hem de kampanyalar güncelleniyor. Bu markalardan araç almak isteyenler Fiat Egea ve Renault Clio fiyatlarını otomobil firmalarının şubelerine uğramadan önce internet üzerinden tüm bilgilere ulaşabilirler.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:58
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🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

En çok satışı yapılan otomobil marka ve modellerinden Fiat Egea ve Renault Clio için araştırmalar gün içerisinde sıklıkla yapılıyor. Her ay olduğu gibi Nisan ayında da araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı, hem fiyatlar hem de kampanyalar güncellendi. Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklanır açıklanmaz internet üzerinden bilgilere ulaşmak ve ön değerlendirme yapmak isteyenler Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları ve diğer model bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

2022 MODEL YENİ CLIO'DA 305.900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYAT VE AYLIK 3.500 TL TAKSİT FIRSATI

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında, 139.500 TL kredi, 35 aylık eşit taksit ve %1,89 faiz oranı ile aylık ödeme 3.489 TL'dir. Son taksit ödemesi tutarı 137.655 TL'dir. Araç için 166.400 TL'lik peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.

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🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

NİSAN AYI RENAULT CLİO FİYATLARI

2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Joy 1.0 Sce 65 bg 313.000 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 376.000 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 390.000 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 453.900 ₺
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🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

YENİ TALİANT

Joy 1.0 Sce 65 bg 355.000 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 401.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 451.900 ₺
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🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi! 👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı!

Twizy Urban 336.900 ₺

ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 647.900 ₺

RENAULT CAPTUR
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 2022 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 526.900 ₺ 592.900 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 629.900 ₺
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg - 662.000 ₺