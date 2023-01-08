08 Ocak 2023, Pazar
ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi
TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulanmaya başladı. 2023 yılının gelmesiyle birlikte kura çekilişi başlayan başkentte inşa edilecek olan 1626 konutun hak sahipleri belirleniyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikocahisar, Etimesgut ilçelerinin kuraları çekildi. Peki TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonucu belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:54
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