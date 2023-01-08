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Haberler Galeri ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulanmaya başladı. 2023 yılının gelmesiyle birlikte kura çekilişi başlayan başkentte inşa edilecek olan 1626 konutun hak sahipleri belirleniyor. Bu zamana kadar Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikocahisar, Etimesgut ilçelerinin kuraları çekildi. Peki TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonucu belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:54
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ Ankara kura çekilişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. 2023 Mart ayına kadar tamamlanması planlanan kura çekilişlerinde Ankara ilinde hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ ANKARA 08 OCAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara kura çekimi 08 Ocak tarihinde Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

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ANKARA TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Ankara SİNCAN SARAYCIK kura çekilişi CANLI İZLE! 1626 konut Nihai ve Yedek İSİM Listesi

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık