HaberlerGaleriAltında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve para piyasalarına dair değerli tahminlerde bulunarak yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Memiş'e göre, altın piyasası gelecekte yeni rekorlara imza atabilir. Altın, ekonomik dalgalanmalar ve küresel olaylar karşısında güvenilir bir liman olarak görülüyor ve bu nedenle yatırımcılar altına olan ilgilerini artırıyorlar. İşte altın fiyatlarındaki yeni rota...