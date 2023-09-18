Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

İslam Memiş altın ve para piyasaları hakkındaki son tahminlerini yatırımcılarına aktarıyor. Borsa İstanbul, son olarak 8145 puanda kapanış yaptı. Memiş, bu düşüşün geçici bir kar satışı veya düzeltme olmadığını vurguluyor ve piyasada olası alım fırsatlarını değerlendireceğini belirtiyor. Hangi varlıkları tercih edeceğini ve ne zaman alım yapılması gerektiğini açıklamaya çalışacağını da ekliyor.