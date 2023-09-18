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Haberler Galeri Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve para piyasalarına dair değerli tahminlerde bulunarak yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Memiş'e göre, altın piyasası gelecekte yeni rekorlara imza atabilir. Altın, ekonomik dalgalanmalar ve küresel olaylar karşısında güvenilir bir liman olarak görülüyor ve bu nedenle yatırımcılar altına olan ilgilerini artırıyorlar. İşte altın fiyatlarındaki yeni rota...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 20:24
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Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Piyasalardaki dalgalanmalar, İslam Memiş'e göre altın yatırımcılarına önemli alım fırsatları sunuyor. Altın fiyatlarının dalgalanmalarını dikkatlice izleyen ve doğru bir şekilde değerlendiren yatırımcılar, uygun fiyatlarla altın alarak portföylerini çeşitlendirebilirler. İslam Memiş, bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak yatırımcılara doğru zamanda alım yapma konusunda önerilerde bulunuyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

İslam Memiş altın ve para piyasaları hakkındaki son tahminlerini yatırımcılarına aktarıyor. Borsa İstanbul, son olarak 8145 puanda kapanış yaptı. Memiş, bu düşüşün geçici bir kar satışı veya düzeltme olmadığını vurguluyor ve piyasada olası alım fırsatlarını değerlendireceğini belirtiyor. Hangi varlıkları tercih edeceğini ve ne zaman alım yapılması gerektiğini açıklamaya çalışacağını da ekliyor.

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Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Döviz Piyasaları: Pozitif Beklenti Devam Ediyor

Dolar kuru 26.88 seviyesinde tutunma çabasında, ve serbest kur ile resmi kur arasında farklılık olmadığını belirtiyor. Euro'nun da toparlanma gösterdiğini söylüyor ve pozitif beklentisinin devam ettiğini ifade ediyor.

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Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Euro Dolar Paritesi: Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor

Euro dolar paritesi şu an 1.0745 seviyesinde bulunuyor ve Memiş, bu bandın 1.06 ile 1.08 arasında olduğunu açıklıyor. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı alacağını hatırlatıyor ve bu kararın ardından yukarı yönlü hareketlerin beklendiğini dile getiriyor. Ayrıca, 1.07 ve altındaki rakamların orta ve uzun vadede fırsata dönüşebileceğini sözlerine ekliyor.

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Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...

Ons Altın: Yükseliş İçin 1930'un Kırılması Gerek

Ons altın şu an 1921 dolarda işlem görüyor ve 1930 dolar seviyesinin test edildikten sonra geri çekildiğini belirtiyor. Memiş, teknik olarak 1900 ile 1930 dolar arasındaki dar bant aralığını takip etmeye devam ettiklerini ifade ediyor. Yükselişin sürdürülebilmesi için 1930 dolar seviyesinin kırılması gerektiğini söylüyor ve düşüşlerin ise 1900 doların altına gerçekleşeceğini vurguluyor.