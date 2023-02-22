HaberlerGaleriAltında sert düşüş devam ediyor! 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altında sert düşüş devam ediyor! 23 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Anlık altın fiyatları sıklıkla takip ediliyor. Vatandaşlar güvenli liman olarak gördükleri altında alım ve satım yapmayı tercih ediyorlar. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın takibi...