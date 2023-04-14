14 Nisan 2023, Cuma
Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!
Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peş peşe gelen rekor artışlar hem vatandaşı hem de yatırımcısını ekrana kilitledi. 1550 seviyelerini görmesi beklenen gram altın için Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu. Yastık altında altın bulunduranlara gün doğdu. Peki altın neden yükseliyor? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:48
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