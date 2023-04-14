Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

"Yukarıda 2.050 direnç seviyemiz var ve yıl içerisinde yaz aylarında 2.300 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğiniz tahmin ediyorum" diyen İslam Memiş, "Merkez bankalarının kenara çekilmesi, yani faiz artırımlarını durdurması, devamında jeopolitik risklerde artış olması devamında yine bankacılık kriziyle alakalı Avrupa'ya ya da farklı ülkelere sıçrama olasılığı bunlar yine altını güvenli liman olarak ön planda tutmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.