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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peş peşe gelen rekor artışlar hem vatandaşı hem de yatırımcısını ekrana kilitledi. 1550 seviyelerini görmesi beklenen gram altın için Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu. Yastık altında altın bulunduranlara gün doğdu. Peki altın neden yükseliyor? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:48
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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

Altın tarihi zirveleri görmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak anılan altın yatırımcısını mutlu etmeye devam ediyor. 1.269 seviyelerinde işlem gören gram altın piyasalarda 1300'lü fiyatları gördü. Peki altın neden yükseliyor? Altın ne zaman satmalı? Konuya ilişkin detayları Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş anlattı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalardaki bu rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altındaki yükselişe dikkat çekerek, "Yüzde 5.2 civarında beklenen Amerikan enflasyon verisi yüzde 5 olarak açıklandı.

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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

Beklentinin de altında geldi bu da iyimserliğin korunmasına neden oldu ve beraberinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artık arttırmayacağı kenara çekileceği beklentisini artırdı. Yine ons altını destekleyen faktörler arasında" diyerek yükselişin nedenini açıkladı.

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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

"Yukarıda 2.050 direnç seviyemiz var ve yıl içerisinde yaz aylarında 2.300 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğiniz tahmin ediyorum" diyen İslam Memiş, "Merkez bankalarının kenara çekilmesi, yani faiz artırımlarını durdurması, devamında jeopolitik risklerde artış olması devamında yine bankacılık kriziyle alakalı Avrupa'ya ya da farklı ülkelere sıçrama olasılığı bunlar yine altını güvenli liman olarak ön planda tutmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!

GRAM ALTIN 1300'E ULAŞTI!

Gram altına ilişkin konuşan Memiş, "Bugün kuyumcuya giden bir vatandaş 1.300 liraya gram altın satın alıyorlar. Ve 1.300 rakamı bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü.