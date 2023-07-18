Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Altın, güvenli liman olarak bilinen en önemli yatırım araçlarından biri olarak yoğun ilgi görüyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. 1 değil yarım gram altını dahi bulunanlar için beklenen haberi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu. Altın almak ya da bozdurmak isteyenler için kritik tarih belli oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL