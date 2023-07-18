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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Altın, güvenli liman olarak bilinen en önemli yatırım araçlarından biri olarak yoğun ilgi görüyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. 1 değil yarım gram altını dahi bulunanlar için beklenen haberi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu. Altın almak ya da bozdurmak isteyenler için kritik tarih belli oldu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:42
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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.654 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni rekoru duyurdu. O tarihlere dikkat. Peki altın almalı mı, satmalı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

BEKLENTİLERİN ALTINDA

Fed'in faiz politikası için büyük önem arz eden ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları ons öncülüğünde yönünü yukarı kırdı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri ise ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Peki şu anda altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.

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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

2023 YILI ALTIN YILI MI OLACAK?

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi.

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Altın fiyatlarında ok fırladı! 1 değil yarım gram altını olan dahi beklesin! İslam Memiş aralığı verdi! Yıl sonunda...

Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte o açıklamalar: