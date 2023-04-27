HaberlerGaleriAltın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!
Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!
Altın fiyatlarında beklenen tarihi zirve 1450 ile 1500 TL aralığında idi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin bombayı patlattı! Altın almak ve satmak isteyenler için makas aralığı belli oldu. Yeni güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki altın ne kadar yükselecek? İşte canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...