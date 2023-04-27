Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 1450-1500 TL zirvesi tarih olduğunu açıkladı. Altın almak ve satmak isteyenler için ise 16 liralık bir makas aralığı bulunuyor. Peki altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?