14 Ağustos 2023, Pazartesi
Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...
Altın fiyatları, rekorlar serisine ara verdikten sonra Fed'in para politikasını etkileyebilecek ABD enflasyon verisinin ardından dalgalı bir seyir izliyor. Tepki yükselişlerinin ardından gelen satış dalgası, ons altın fiyatındaki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatını da aşağı çekti. Bu belirsiz dönemde altın yatırımı yapmayı düşünenlerin kafasındaki sorulara kritik cevap Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 08:32
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