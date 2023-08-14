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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

Altın fiyatları, rekorlar serisine ara verdikten sonra Fed'in para politikasını etkileyebilecek ABD enflasyon verisinin ardından dalgalı bir seyir izliyor. Tepki yükselişlerinin ardından gelen satış dalgası, ons altın fiyatındaki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatını da aşağı çekti. Bu belirsiz dönemde altın yatırımı yapmayı düşünenlerin kafasındaki sorulara kritik cevap Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 08:32
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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

Altın fiyatları, rekorlar serisine iki haftalık bir aranın ardından, ABD enflasyon verisinin Fed'in para politikasını etkileme potansiyeli taşıdığı bir dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Tepki yükselişlerini takiben yaşanan satış dalgası, ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatını aşağı yönlü çekti. Bu belirsiz süreçte altın yatırımı yapmayı düşünenlerin zihinlerinde beliren sorulara önemli bir cevap Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Peki altın almalı mı?

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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, gram altın konusunda yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...

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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

"SON KEZ FAİZ ARTTIRDI"

"Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.

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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons altında bir tepki yükselişi gördük. 1.930 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...

Ama tekrar bir satış dalgası geldi. Bizim için şu anki kritik destek seviyesi 1.918 dolar. Ons altın 1.918 dolar seviyesi altında haftalık kapanış yaparsa, 1890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcısı 1.890-1.960 bant aralığını takip etmesi lazım.