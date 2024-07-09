Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İNG, Ziraat Bankası ve diğer 10 banka az evvel duyurdu! 15 verdi coşkuyu

Asgari Tutarlar ve Şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yaptığı protokoller kapsamında, emeklilere belirli tutarlarda promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bu tutarlar maaş dilimlerine göre değişiklik göstermektedir ve bankalar, kendi kampanyaları çerçevesinde bu tutarları artırabilmektedir. Asgari tutarlar ise genellikle 5.000 TL'den başlayarak, maaş dilimlerine göre 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL olarak belirlenmiştir.