HaberlerGaleriAile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşalr ödemelerin zamlı şekilde yatıp yatmayacağını da merak ediyor. Peki, Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?