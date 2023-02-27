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Haberler Galeri Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşalr ödemelerin zamlı şekilde yatıp yatmayacağını da merak ediyor. Peki, Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 17:10
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Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

"Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili olarak Bakanlıktan gelecek açıklama bekleniyor. Ocak ayı ödemeleri erkenden gerçekleşirken Şubat ayına ilişkin ödemelerle ilgili ise henüz bir tarih açıklaması gelmemişti. Peki, Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Aile destek zamlı ödemeler ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 Aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır