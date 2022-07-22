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Haberler Galeri Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 27 Haziran'da başlayan başvuruların ardından ilk ödemeler bayram öncesi yapılmıştı. İkinci ödemeler beklenirken, programa başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Aile Destek Programı ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı başvuru sonucu nereden öğrenilir? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:56
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Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurular devam ediyor. 12 ay boyunca verilecek detek ödemesi için başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçkarını araştırmaya başladı. Destek ödemeleri hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.

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Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

Başvuran kişinin;

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.

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Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...

NE KADAR ÖDENİYOR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre şu şekilde;

450 TL ve altı: 600

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450