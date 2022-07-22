22 Temmuz 2022, Cuma
Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? 27 Haziran'da başlayan başvuruların ardından ilk ödemeler bayram öncesi yapılmıştı. İkinci ödemeler beklenirken, programa başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Aile Destek Programı ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı başvuru sonucu nereden öğrenilir? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:56
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