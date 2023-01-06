HaberlerGaleriAile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak sorusunun cevabı 2023 zam oranlarının belli olmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım paraları ödeniyor. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu?