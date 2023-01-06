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Haberler Galeri Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak sorusunun cevabı 2023 zam oranlarının belli olmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal yardım paraları ödeniyor. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 11:11
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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

Aile destek ödemelerinin ocak ayında zamlı olarak hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. 2023 yılının gelmesiyle birlikte artan memur maaşının oranında yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı gibi pek çok ödeme de yükselecek. Peki aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 sosyal yardım paraları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

2023 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr'den yer alacaktır.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

2023 SOSYAL YARDIM ÖDEME MİKTARLARI

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL'ye yükseldi.

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Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?

3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu.