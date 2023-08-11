11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

Aile Destek Programı ödemeleri, ağustos ayının ortalarına yaklaşırken hala merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu ödemeler, belirlenen tarihlerde her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başlangıçta temmuz ayında sona ereceği duyurulan Aile Destek Paketi'nin bu yıl bir yıl daha uzatılması, milyonlarca aile için umut kaynağı oldu. Peki Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 17:06
  • 1
  • 11
Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

Aile Destek Programı ödemeleri, ağustos ayının ortalarına yaklaşırken hala merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu ödemeler, belirlenen tarihlerde her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başlangıçta temmuz ayında sona ereceği duyurulan Aile Destek Paketi'nin bu yıl bir yıl daha uzatılması, milyonlarca aile için umut kaynağı oldu. Peki Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

AİLE DESTEK AĞUSTOS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara geçecek.

  • 3
  • 11
Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Aile destek ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı.

  • 4
  • 11
Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  • 5
  • 11
Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ