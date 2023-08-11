Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...

Aile Destek Programı ödemeleri, ağustos ayının ortalarına yaklaşırken hala merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu ödemeler, belirlenen tarihlerde her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başlangıçta temmuz ayında sona ereceği duyurulan Aile Destek Paketi'nin bu yıl bir yıl daha uzatılması, milyonlarca aile için umut kaynağı oldu. Peki Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak?