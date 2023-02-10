10 Şubat 2023, Cuma
Aile Destek Paraları erken yatacak mı? 1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?
Şubat ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Gündemdeki konular arasında yer alan aile destek ödemesi dar gelirli vatandaşlar destek amacıyla yatırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen aile destek ödemeleri şubat ayının hangi gününde yatacağı açıklandı mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:26
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19