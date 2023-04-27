HaberlerGaleriAile Bakanlığı'ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT'den parasını çeksin!
Aile Bakanlığı'ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT'den parasını çeksin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini her geçen gün daha da genişletiyor. Çocuk başına verilen paraların miktarları çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. 1, 2, 3, 4, 5 ve üzeri çocuklu hanelere sağlanan bu ödemeler başvuranın cebini dolduruyor. Peki başvuru şartları neler, nereden başvurulur?