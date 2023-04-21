A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16'lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

Ramazan Bayramı bereketi marketleri de vurdu. Zincir marketler bayrama özel indirimlerini peş peşe açıkladı. A101, BİM, Tarım Kredi Marketleri gibi markalar vatandaşın yüzünü güldürecek indirimli ürünler listelerini paylaştı. Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, bebek bezi, sucuk gibi bir çok üründe dev indirimler. İşte market market indirimli ürün fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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