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Haberler Galeri A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16'lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16'lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

Ramazan Bayramı bereketi marketleri de vurdu. Zincir marketler bayrama özel indirimlerini peş peşe açıkladı. A101, BİM, Tarım Kredi Marketleri gibi markalar vatandaşın yüzünü güldürecek indirimli ürünler listelerini paylaştı. Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, bebek bezi, sucuk gibi bir çok üründe dev indirimler. İşte market market indirimli ürün fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 13:06
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A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

Market bayram indirimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, BİM, Tarım Kredi gibi zincir marketlerin indirimli ürünleri araştırılıyor. Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, bebek bezi, sucuk gibi bir çok üründe dev indirimler. Peki Tarım Kredi indirimlerinde neler var? A101 bayram indirimli ürün listesi geldi mi? İşte market indirim katalogları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 28
A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

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  • 28
A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

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  • 28
A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

A101 BAYRAM İNDİRİMLERİ

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A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı! Ayçiçek yağı 27,50 TL, 16’lı tuvalet kağıdı 84,90 TL... 20-25 Nisan market indirimli ürün listesi!

A101 BAYRAM İNDİRİMLERİ