9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...

9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...

Milyonlarca vatandaş EYT yasasıyla birlikte emekli oldu. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde yarışı hızlandırdı. Maaştan 2-3 gün sonra hesaplara yatacak olan promosyon ödemleri 4.500 liradan az olamayacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?